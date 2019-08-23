Mardin'de öldürülen teröristin gri listede arananlardan çıktı

İçişleri Bakanlığınca, Mardin Savur ilçe kırsalında 22 Ağustos tarihinde etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, gri kategoride yer alan Hebat kod adlı Abdurrahman Siler olduğu bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında 22 Ağustos'ta Mardin Savur ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce ortak operasyon yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesinde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan "Hebat" kod adlı Abdurrahman Siler olduğunun tespit edildiği kaydedildi.