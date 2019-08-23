Mardin'de öldürülen teröristin gri listede arananlardan çıktı

Kemal Kılıçdaroğlu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayrak yanıtı: Sen kim milliyetçilik kim?

Fenerbahçe sınırları zorluyor Luiz Gustavo için son rakam 7 milyon euro

THK başkanı Bertan Nogaylaroğlu için bomba iddia! İfşa eden de bir CHP'li..