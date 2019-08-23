Emine Bulut olayı nedir Emine Bulut videosu kahretti Türkiye ayaklandı

Emine Bulut ölmek istemiyorum feryadı ile Türkiye'nin gündemine oturdu TT oldu. Kırklareli'de yaşayan .Emine Bulut eski eşi Fedai Baran tarafından 10 yaşındaki kızının gözü önünde katledildi. O anlara şahit olan kızı ise Anne ne olur ölme diyerek feryat etti. Emine Bulut ise ölmek istemiyorum diyerek yardım çığlıkları attı. Geriye ise akıllardan çıkmayacak bir vahşet kaldı.

Emine Bulut bir anda Türkiye'nin konuştuğu isimler arasına girdi sosyal medya ve twitter'da TT oldu. Peki Emine Bulut kimdir, neden bir anda gündem oldu? Emine Bulut Kırklareli'de yaşıyan eski eşi Fedai Baran tarafından 10 yaşındaki kızı önünde bıçakla katledildi. Olayın şokunu yaşayan kızı annesini kanlar için görünce Anne ne olur ölme diyerek yürekleri dağladı. Annesi Emine Bulut ise Ölmek İstemiyorum diyerek etraftakilerden yardım istedi. Şok geçiren kızı ve bıçaklanan Emine Bulut hemen hastaneye kaldırıldı fakat Emine Bulut hayatını kaybetti. Geriye ise Türkiye'nin kolay kolay unutamayacağı akıllara kazınan bu dehşet anları kaldı. Sosyal platformlarda Kadına şiddete son paylaşımları yapılmaya başladı, bu vahşet karısında herkes sesini duyurmaya başladı.

Emine Bulut, Kırıkkale’de eski kocası tarafından kızlarının gözü önünde bıçaklandı. Kameralara yansıyan cinayet sırasında Emine Bulut’un bıçaklanmasının hemen ardından sarf ettiği “Ölmek istemiyorum” sözü ise yürekleri dağladı.

18 Ağustos'ta Menderec Caddesi'nde bir restaurantta eski eşi Fedai Baran ile bir araya gelen Emine Bulut'un yanında 10 yaşındaki kızı da vardı. Eski eşler arasında tartışma çıktı, Fedai Baran eski eşini gözü dönmüş bir şekilde defalarca bıçakladı. Kızının gözü önünde kanlar içinde kalan Emine Bulut'un "ölmek istemiyorum" feryadı yürekleri dağladı, talihsiz kız da "anne ne olur" ölme diyerek herkesi ağlattı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Emine Bulut ile olayın etkisiyle şoka giren kızı F.B.B.'yi ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Bulut, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Yaşanan acı olay sonrası Emine Bulut ismi ise Twitter'da TT oldu.