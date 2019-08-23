Melih Gökçek'ten bomba paylaşım Zeydan Karalar'ın başkanlığı düşer

HDP'li belediyelere kayyum meselesi konuşulurken, Adana Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerle ilgili bakanlık harekete geçti. Melih Gökçek ise bir paylaşımda bulundu ve Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar için başkanlığı kesin düşer dedi.
Türkiye Diyarbakır, Mardin ve Van belediyelerine kayyum atanmasını konuşurken Adana Büyükşehir Belediyesi’nde önemli gelişmeler yaşanıyor. Adana Büyükşehir Belediyesinin bazı işçilerin iş akitlerini feshettiği iddia edildi.
İddia üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçti ve olayı incelemek üzere müfettişler görevlendirildi. Bakanlık tarafından görevlendirilen müfettişler dosyaları tek tek inceliyor. Müfettişler işten çıkarılan işçilerin tek tek ifadelerine başvuracak.
Jülide Sarıeroğlu sinyal vermişti
Karara tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu "Adana'da, 800'ün üzerinde olduğu söylendi ama bende olan bilgi, bu rakamın 2 bin 500'lere kadar ulaşacağı. Bu işlerin takipçisi olacağım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptım. Sayın Bakanımızla görüştüm. İnşallah bir müfettiş görevlendirecekler ve bu belediyelerdeki işçi çıkarmalarını, maaş ödememe gerekçelerini yerinde inceleyecekler” demişti.
Gökçek twit attı! Başkanlığı kesin düşer
Melih Gökçek ise bu olayı Twitter hesabından paylaşarak ''Birden çok işçide görevi kötüye kullandığı tespit edilir ve mahkeme de mahkum olursa, başkanın başkanlığı kesin düşer’’ dedi.
ESKİ ÇALIŞMA BAKANIMIZ VE HALEN ADANA MV JÜLİDE SARIEROĞLU ADANA’DA Kİ İŞÇİ KIYIMI DOLAYİSİYLA ŞİKAYETÇİ OLMUŞ MÜFETTİŞ GELİYOR.👏👏👏— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) August 23, 2019
BİRDEN ÇOK İŞÇİDE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANDIĞI TESPİT EDİLİR VE MAHKEME DE MAHKUM OLURSA,
BAŞKAN’IN BAŞKANLIĞI KESİN DÜŞER...https://t.co/X4UIbF1GAw