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Emmanuel Macron'dan Türkiye'ye tehdit gibi açıklama: Zayıflık göstermeyeceğiz

Emmanuel Macron'dan Türkiye'ye tehdit gibi açıklama: Zayıflık göstermeyeceğiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkeye resmi ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile basın toplantısı düzenledi. Yaptığı açıklamada Türkiye'ye karşı sert uyarılarda bulundu.

Macron, görüşme öncesi düzenledikleri ortak basın açıklamasında Miçotakis ile AB ve Yunanistan’ı ilgilendiren pek çok konuyu ele alacaklarını dile getirdi.

"Fransa, Türkiye'nin Kıbrıs'taki ihlallerini tolere etmeyecek"

Macron, "Elysee Sarayı’nda Ayrıca Doğu Akdeniz’deki gerginliği de konuşacağız. Türkiye’nin son girişimini uluslararası hukuka aykırı buluyoruz. Bu konuda Yunanistan, AB ve Fransa olarak tam bir koordinasyon içindeyiz. Ve sorunun çözümü için bu konuda koordineli kalmaya devam edeceğiz" dedi.

"Fransa, Türkiye'nin Kıbrıs'taki ihlallerini tolere etmeyecek" diyen Macron ayrıca "Zayıflık göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Miçotakis: Kıbrıslı Rumları korumasız bırakmayacağız

Miçotakis ise daha sonra Yunan basınına yaptığı açıklamada, "AB’nin Kıbrıslı Rumları korumasız bırakmayacağını" bildirdi.

Yunan lider Le Figaro Gazetesi'ne verdiği demeçte ise Fransız Total gibi Avrupalı petrol şirketlerinin Akdeniz’de çalışmalarının bölgede bir anlamda savunma kalkanı görevi göreceği görüşünü dile getirdi.

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