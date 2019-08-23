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Türkiye'yi sarsan Emine Bulut cinayeti! İmamoğlu ve Yavaş'tan çok çarpıcı açıklamalar

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Türkiye'yi sarsan Emine Bulut cinayeti! İmamoğlu ve Yavaş'tan çok çarpıcı açıklamalar

Eski eşi tarafından vahşice öldürülerek Türkiye'yi sarsan Emine Bulut olayına ilişkin İBB başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bugüne kadar cinayete kurban giden tüm kadınların çığlığıydı aslında" derken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bir annenin çaresizliği ve evladının gözlerindeki korkunun tarifi mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Kırıkkale'de boşandığı eşi tarafından 'hakaret ettiği' bahanesiyle boğazından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut hakkında paylaşımda bulunan İmamoğlu, "Ölmek istemiyorum. Bugüne kadar cinayete kurban giden tüm kadınların çığlığıydı aslında. "Anne lütfen ölme" Öksüz kalan tüm evlatların gözyaşları... #EmineBulut'u erkek şiddeti nedeniyle kaybettik. Şiddetle mücadelede kadın ve çocukların yanındayız, olmaya devam edeceğiz" diye yazdı.

"Tarifi mümkün değil"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da kadın cinayetlerini durdurma zorunluluğu vurgusu yaparak katilin bi an önce gerekli cezayı alması gerektiğini söyledi.

Kadına yönelik cinayetleri durdurmak zorundayız.

Yavaş, "Kırıkkale'de eski eşi tarafından kızının yanında vahşice öldürüldü #EmineBulut... Bir annenin çaresizliği ve evladının gözlerindeki korkunun tarifi mümkün değil. Katilin bir an önce gerekli cezayı almasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

Kırıkkale'de boşandığı eski eşiyle velayet tartışması yüzünden tartışan Emine Bulut, cani adamın boğazını kesici aletle yaralaması sonucu yaşamını yitirmişti. Bulut'un ölmeden önce ortaya çıkan görüntülerinde "Ölmek istemiyorum" demesi, 10 yaşındaki kızının da "Anne lütfen ölme" diyerek haykırması yürekleri dağlamıştı.

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