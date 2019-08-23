Türkiye'yi sarsan Emine Bulut cinayeti! İmamoğlu ve Yavaş'tan çok çarpıcı açıklamalar

Eski eşi tarafından vahşice öldürülerek Türkiye'yi sarsan Emine Bulut olayına ilişkin İBB başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bugüne kadar cinayete kurban giden tüm kadınların çığlığıydı aslında" derken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bir annenin çaresizliği ve evladının gözlerindeki korkunun tarifi mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Kırıkkale'de boşandığı eşi tarafından 'hakaret ettiği' bahanesiyle boğazından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut hakkında paylaşımda bulunan İmamoğlu, "Ölmek istemiyorum. Bugüne kadar cinayete kurban giden tüm kadınların çığlığıydı aslında. "Anne lütfen ölme" Öksüz kalan tüm evlatların gözyaşları... #EmineBulut'u erkek şiddeti nedeniyle kaybettik. Şiddetle mücadelede kadın ve çocukların yanındayız, olmaya devam edeceğiz" diye yazdı.

"Tarifi mümkün değil"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da kadın cinayetlerini durdurma zorunluluğu vurgusu yaparak katilin bi an önce gerekli cezayı alması gerektiğini söyledi.

Kadına yönelik cinayetleri durdurmak zorundayız.

Yavaş, "Kırıkkale'de eski eşi tarafından kızının yanında vahşice öldürüldü #EmineBulut... Bir annenin çaresizliği ve evladının gözlerindeki korkunun tarifi mümkün değil. Katilin bir an önce gerekli cezayı almasını diliyorum" şeklinde konuştu.

“Ölmek istemiyorum”



Bugüne kadar cinayete kurban giden tüm kadınların çığlığıydı aslında.



“Anne lütfen ölme”



Öksüz kalan tüm evlatların gözyaşları...#EmineBulut’u erkek şiddeti nedeniyle kaybettik. Şiddetle mücadelede kadın ve çocukların yanındayız, olmaya devam edeceğiz. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 23, 2019 Kırıkkale’de eski eşi tarafından kızının yanında vahşice öldürüldü #EmineBulut ...



Bir annenin çaresizliği ve evladının gözlerindeki korkunun tarifi mümkün değil.



Kadına yönelik cinayetleri durdurmak zorundayız. Katilin bir an önce gerekli cezayı almasını diliyorum. pic.twitter.com/MSme2D9kNm — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) August 23, 2019