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Mersin'de gazeteci Sami Harunlar silahlı saldırı sonucu yaralandı!

Demirören Haber Ajansı
Mersin'de gazeteci Sami Harunlar silahlı saldırı sonucu yaralandı!

MERSİN'de 58 yaşındaki gazeteci Sami Harunlar, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından ve kalçasından yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde, merkez Duatepe Mahallesi'nde meydana geldi. İnternet üzerinden yayın yapılan 'Gazetem Barış'ın sahibi Sami Harunlar, ekmek almak için çıktığı evine dönerken, kimliği belirsiz 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Harunlar, bacağına ve kalçasına isabet eden 2 kurşunla yaralanırken, saldırganlar da olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Harunlar'ı ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Sami Harunlar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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