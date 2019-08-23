Muğla'da yeni evli çifti kaza ayırdı! Pazar günü evlenmişlerdi...
Demirören Haber Ajansı
MUĞLA'da, balayından memleketlerine dönen yeni evli çifti kaza ayırdı. Yolcu minibüsünün bagajına valizini yerleştirmek isterken, arkadan gelen otomobilin çarptığı Mustafa Kabaca (30) yaşamını yitirirken, eşinin Havva Kabaca'nın (27) arasında bulunduğu 5 kişi de yaralandı.
Pazar günü evlenen Havva ve Mustafa Kabaca çifti, balayı için Marmaris'e gitti. Çift, tatil sonrası dün memleketleri Seydikemer'e dönmek üzere Çıtlık durağında minibüs beklemeye başladı.
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Bu sırada durağa Zekai Karakaş'ın kullandığı 48 BB 2053 plakalı minibüs geldi. Havva Kabaca, minibüse binerken, eşi Mustafa Kabaca ise valizleri koymak için minibüsün arkasına geçti.
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Aynı yönde giden Durmuş Yüksek yönetimindeki 48 L 6432 plakalı otomobil, bu sırada Kabaca ile minibüse çarptı
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Kazada Mustafa Kabaca yaşamını yitirirken, eşi Havva Kabaca ile otomobil sürücüsü Durmuş Yüksek ve araçta bulunan Emine Yüksek, Egemen Yüksek ve Nadir Emre Yüksek yaralandı.
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