HABER /  DÜNYA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ABD'nin füze denemesine yanıt için orduya talimat verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ABD'nin füze denemesine yanıt için orduya talimat verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin füze testine yanıt verilmesi için Rusya ordusuna talimat verdi.

Putin, ABD'nin füze testine yanıt verilmesi için Rusya ordusuna yanıt verdi. Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'nin füze denemesi yapmasının dünyanın farklı bölgelerine kullanımı yasak füzeleri sevk etme estiğini gösterdiğini de belirtti.

18 Ağustos'ta füze denemesi yapmıştı

ABD ordusu, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çıkmasının ardından ilk kez 500 kilometreden uzun menzilli füze denemesi gerçekleştirmişti.

ABD Savunma Bakanlığı, geleneksel olarak yapılandırılmış, 500 kilometreden uzun karaya fırlatılan bir seyir füzesi testinin 18 Ağustos’ta Kaliforniya’da bulunan San Nicolas Adası’nda gerçekleştirildiğini vurgulamıştı. 

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ağustos ayının başında yaptığı açıklamada, ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Anlaşması’ndan (INF) resmi olarak çekildiğini açıklamıştı.

İlgili Haberler
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Grönland nerede Donald Trump burayı neden istiyor ortaya çıktı
Foto Galeri Grönland nerede Donald Trump burayı neden istiyor ortaya çıktı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Melih Gökçek'ten bomba paylaşım Zeydan Karalar'ın başkanlığı düşer
Melih Gökçek'ten bomba paylaşım Zeydan Karalar'ın başkanlığı düşer
Emmanuel Macron'dan Türkiye'ye tehdit gibi açıklama: Zayıflık göstermeyeceğiz
Emmanuel Macron'dan Türkiye'ye tehdit gibi açıklama: Zayıflık göstermeyeceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayrak yanıtı: Sen kim milliyetçilik kim?
Kemal Kılıçdaroğlu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayrak yanıtı: Sen kim milliyetçilik kim?
Cumhuriyet yazarı Zafer Arapkirli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri Yarın aynı şeyin...
Cumhuriyet yazarı Zafer Arapkirli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri Yarın aynı şeyin...
Tunç Soyer Karabağlar'da kaç hektar orman yandığını açıkladı
Tunç Soyer Karabağlar'da kaç hektar orman yandığını açıkladı
Fenerbahçe sınırları zorluyor Luiz Gustavo için son rakam 7 milyon euro
Fenerbahçe sınırları zorluyor Luiz Gustavo için son rakam 7 milyon euro
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'den yerli silah atılımı: TMKEK'ten 7.5 ayda 45 bin yerli silah
Türkiye'den yerli silah atılımı: TMKEK'ten 7.5 ayda 45 bin yerli silah
Gaziantep'te kafasına kurşun isabet eden 15 yaşındaki Hüseyin Muhammet öldü
Gaziantep'te kafasına kurşun isabet eden 15 yaşındaki Hüseyin Muhammet öldü
Mersin'de gazeteci Sami Harunlar silahlı saldırı sonucu yaralandı!
Mersin'de gazeteci Sami Harunlar silahlı saldırı sonucu yaralandı!
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Tuğçe Tayfur kimdir kocası Taner Şafak ile ayrıldı mı?
Tuğçe Tayfur kimdir kocası Taner Şafak ile ayrıldı mı?
Yerli otomobil piyasaya çıkmadan yüzlerce kişi almak için sıraya girdi
Yerli otomobil piyasaya çıkmadan yüzlerce kişi almak için sıraya girdi
Yorumlar