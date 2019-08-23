Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ABD'nin füze denemesine yanıt için orduya talimat verdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin füze testine yanıt verilmesi için Rusya ordusuna talimat verdi.
Putin, ABD'nin füze testine yanıt verilmesi için Rusya ordusuna yanıt verdi. Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'nin füze denemesi yapmasının dünyanın farklı bölgelerine kullanımı yasak füzeleri sevk etme estiğini gösterdiğini de belirtti.
18 Ağustos'ta füze denemesi yapmıştı
ABD ordusu, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çıkmasının ardından ilk kez 500 kilometreden uzun menzilli füze denemesi gerçekleştirmişti.
ABD Savunma Bakanlığı, geleneksel olarak yapılandırılmış, 500 kilometreden uzun karaya fırlatılan bir seyir füzesi testinin 18 Ağustos’ta Kaliforniya’da bulunan San Nicolas Adası’nda gerçekleştirildiğini vurgulamıştı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ağustos ayının başında yaptığı açıklamada, ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Anlaşması’ndan (INF) resmi olarak çekildiğini açıklamıştı.