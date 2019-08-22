Grönland nerede Donald Trump burayı neden istiyor ortaya çıktı
Son günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın satın almak istemesiyle gündeme gelen Grönland Adası, stratejik öneminin yanı sıra dünyada bulunan nadir elementler rezervinin yaklaşık yüzde 35'ine sahip olmasıyla da iştah kabartıyor.
Dünya son bir haftadır ABD Başkanı Donald Trump'ın Danimarka'ya bağlı özerk bölge statüsündeki Grönland Adası'nı satın almak istemesiyle adeta çalkalanıyor. Grönland nerede ve neden bu kadar önemli? Yer altı zenginleri neler? İşte nedenleri....
"Bir tür gayrimenkul açıklaması"
Trump, New Jersey'de gazeteciler yaptığı açıklamada "Böyle bir konsept gelişti … Stratejik olarak çok ilginç. Gündemin birinci maddesi değil, size onu söyleyebilirim. Bir tür gayrimenkul anlaşması" demişti.
Danimarka'dan sert tepki
Danimarka lideri Frederiksen ise Trump'ın Grönland'ı satın almak istemesini"saçma" bulduğunu açıklamıştı. Trump'ın açıklamalarına tepki gösteren Frederiksen, Grönland'ı satmak istemediklerini de net bir dille ifade etmişti.
Trump ziyaretini iptal etti
Frederiksen'in Grönland'ı satmak istemeye yanaşmaması üzerine Trump Danimarka'ya planladığı seyahati iptal ettiğini duyurdu. Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Danimarka'nın halkıyla çok özel bir ülke olduğunu vurgulayarak, "Ancak (Danimarka Başbakanı Mette) Frederiksen'in Grönland'ın satışı konusunda istişare etmekle ilgilenmediğine dair yorumlarına dayanarak, iki hafta sonra yapılması planlanan toplantımızı başka bir zamana erteliyorum." ifadelerini kullandı.