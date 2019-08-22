Grönland nerede Donald Trump burayı neden istiyor ortaya çıktı

Trump ziyaretini iptal etti

Frederiksen'in Grönland'ı satmak istemeye yanaşmaması üzerine Trump Danimarka'ya planladığı seyahati iptal ettiğini duyurdu. Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Danimarka'nın halkıyla çok özel bir ülke olduğunu vurgulayarak, "Ancak (Danimarka Başbakanı Mette) Frederiksen'in Grönland'ın satışı konusunda istişare etmekle ilgilenmediğine dair yorumlarına dayanarak, iki hafta sonra yapılması planlanan toplantımızı başka bir zamana erteliyorum." ifadelerini kullandı.