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Gaziantep'te kafasına kurşun isabet eden 15 yaşındaki Hüseyin Muhammet öldü

İhlas Haber Ajansı
Gaziantep'te kafasına kurşun isabet eden 15 yaşındaki Hüseyin Muhammet öldü

GAZİANTEP’te kafasına isabet eden maganda kurşunuyla ağır yaralanan yabancı uyruklu 15 yaşındaki Hüseyin Muhammet, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay, 9 gün önce Şehitkamil ilçesine bağlı Kocatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Yabancı uyruklu 15 yaşındaki Hüseyin Muhammet, mahalledeki okulun bahçesinde arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada yere yığıldı. Muhammet'in kafasından kanlar aktığını gören arkadaşları, durumu ailelerine bildirdi. Okulun bahçesine gelen Muhammet’in ailesi olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun kafasına isabet etmesiyle ağır yaralanan Muhammet, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine götürüldü. 

Yakınlarına teslim edildi

Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen Muhammet hayatını kaybetti. Talihsiz çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.  Maganda kurşunuyla yaşamını yitiren Muhammet’in ölümüne yol açan şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için başlatılan çalışma sürdürülüyor. 

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