HABER /  EMLAK
ADV Altına özel onlarca ürünüyle Altın Uzmanı Kuveyt Türk

Konut fiyat endeksi Haziran’da reel olarak yıllık yüzde 12.10 azaldı

Konut fiyat endeksi (KFE) Temmuz’da aylık bazda yüzde 1.92 ve yıllık bazda nominal olarak yüzde 3.54 artarken, yıllık bazda reel olarak yüzde 11.24 düştü.

Merkez Bankası’na göre; “Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), 2019 Temmuz ayında geçen aya göre yüzde 1.92 artışla 133.15 puana yükseldi. Bunun yanında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.54 artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 11.24 azaldı.

“Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2019 yılı Temmuz ayında geçen aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 0.25, 2.30 ve 2.60 artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre, İstanbul’da yüzde 1.64 azalırken, İzmir ve Ankara’da sırasıyla yüzde 1.41 ve 2.32 yükseldi.”

SON DAKİKA HABERLERİ
Eylemler İngiltere Başbakanı Johnson'ı küstürdü! basın toplantısına çıkmadı!
FOX sunucusu Fatih Portakal özür üstüne özür diledi!
Ahmet Davutoğlu'nun istifası sonra Ak Parti'den 12 isim daha istifa etti
Rıdvan Dilmen'den olay yorum: Galatasaray'a karşı böyle oynarsan 25 dakikada 3 olur
CHP'de ayrışma derin! Muharremciler ve Ekremciler kılıçları çekti Nagehan Alçı'dan bomba yazı
Ankara'daki Suriye zirvesinde dikkat çeken gelişme İran dışlanıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'le 4 yıl daha
Süper Lig'in gol fakiri Göztepe
Galatasaray'ın Brugge maçı kamp kadrosu belli oldu
Club Brugge Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?
İspanyollar 16'lık Ansu Fati için harekete geçti
Kenan İmirzalıoğlu'nun ücreti belli oldu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu
Yorumlar