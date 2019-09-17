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İspanyollar 16'lık Ansu Fati için harekete geçti

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Moreno, Barcelona'nın Gine Bissaulu 16 yaşındaki yıldız futbolcusu Ansu Fati'yi İspanya Milli Takımı'na katmak için çalışma başlatıldığını açıkladı.

Moreno, İspanyol basınına verdiği demeçte, Ansu Fati'nin İspanya Milli Takımı forması giymesini sağlamak için İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) bünyesinde girişimlerde bulunulduğunu söyledi.

Moreno, "Ansu konusuyla ilgileniliyor. Ama sonunda kararı verecek olan futbolcu." dedi.

Barcelona'da Lionel Messi, Luis Suarez ve Dembele'nin sakatlıklarından dolayı bu sezon ligde üç maçta oynama fırsatı bulan Ansu Fati, attığı iki gol ve verdiği bir asist ile futbol basınının ilgi odağı oldu.

Gine Bissau doğumlu Fati'nin İspanyol vatandaşı olup İspanya Milli Takımı formasını giymesi halinde ekim ayı sonunda Brezilya'da yapılacak 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda oynatılabileceği belirtiliyor.

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