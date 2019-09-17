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Kulp Belediye Başkanı Taş görevden uzaklaştırıldı! Kaymakam görevlendirildi

DİYARBAKIR Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş görevden alındı. Kaymakam Mustafa Gözlet, Kulp Belediye Başkan Vekili olarak atandı.

7 sivilin şehit olduğu saldırı sonrası tutuklanan Başkan Mehmet Fatih Taş idari tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih TAŞ, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” ve “Terör Örgütü Propagandası Yapmak”, suçları kapsamında hakkında devam eden (5) ayrı soruşturma ve (1) Kovuşturma ile 12.09.2019 tarihinde Ağaçkorur Mahallesinde 7 Vatandaşımızın Şehit olması ile sonuçlanan hain terör saldırısı üzerine Kulp Cumhuriyet Başsavcılığının “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Devletin Birliğini ve Bütünlüğünü Bozma” suçlarını esas olarak başlattığı soruşturma sürecinde Kulp Sulh Ceza Hâkimliğinin 16.09.2019 tarihli kararı ile tutuklanmış olması göz önünde bulundurularak Anayasanın 127 nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47 nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 16.09.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığımız tarafından görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanununun 45 inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46 ncı maddesi kapsamında Kulp Kaymakamı Mustafa GÖZLET Kulp Belediye Başkan Vekili olarak Valiliğimizce görevlendirilmiştir.

Ne olmuştu?

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ile Muş arasında bulunan bölgede teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

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