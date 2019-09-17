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Sıcak gelişmeler art arda patladı! Dolar çok hareketli

Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine düzenlenen saldırı sonrası petrol fiyatları son dört ayın zirvesine yükselirken, dolar/TL de güne 5.74 seviyesinin altında başladı. 

Bankacılar TL’deki baskının sınırlı kaldığına dikkat çekerken, bu hafta ABD Merkez Bankası’nın piyasalarda yön belirleyici olarak izlenen faiz kararı öncesi küresel piyasalarda jeopolitik gelişmelerin izlendiğini söyledi.

Dolarda son durum

Petrol şirketine saldırı

Suudi Arabistan’da yapılan saldırı sonrası Brent petrolü %19.5 ile 14 Ocak 1991’den bu yana en sert gün içi yükselişi kaydederek 71.95 dolara kadar yükselmişti. Bankacılar Körfez geriliminden beri ilk kez yaşanan %20’ye yakın yükselişin önemine dikkat çekiyorlar.

Trump'ın açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump’ın petrol piyasasında arz istikrarının sağlanması için ABD’nin acil durum rezervlerinin kullanılmasına izin vermesinin ardından petrol fiyatları zirve seviyelerinden geriledi.

En son 5.69 seviyesinden işlem görmüştü

Küresel düşük faiz beklentilerinin kuvvetlenmesi ve ticaret savaşlarına ilişkin iyimser beklentilerle geçen hafta 5.65’li seviyelere kadar gerileyen dolar/TL, TCMB’nin faiz indirimine gittiği hafta en son 5.69 seviyesinden işlem görmüştü.

İran-ABD ilişkileri belirleyici

Bankacılar saldırının petrol piyasalarında yaşanan ilk etkilerinin ardından İran-ABD ilişkilerinin daha yakından izleneceğini, ilk etapta sınırlı etki yaşanan Türkiye piyasalarında ise jeopolitik gerilimin boyutunun etkiyi daha net belirleyeceğini söyledi.

Petrol fiyatlarındaki artış 

Ekonomistlerin yaptığı hesaplamaya göre petrol fiyatlarında yaşanan her 10 dolarlık artış Türkiye’nin enerji faturasını yaklaşık 4 milyar dolar artırıyor. Ancak bu etki kontratlara göre zamana yayılıyor.

Piyasaların gözü bu kararlarda

Öte yandan piyasalarda bu hafta ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının faiz kararları izleniyor. Küresel merkez bankalarının gerek faiz indirimi gerekse diğer adımlarla genişlemeci politikalarına devam etmesi öngörülüyor. Özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi ve ileriye dönük verilecek mesajların küresel piyasalarda ve gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Altında son durum

-Çeyrek altın alış fiyatı 441,72 lira, satış fiyatı ise 452,78 lira seviyesinde yer alıyor.

-Gram altın alış fiyatı 275,98 lira, satış fiyatı 276,10 liradan işlem görüyor.

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