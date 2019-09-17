DAEŞ elebaşı Bağdadi'den tehdit dolu yeni ses kaydı

DAEŞ elebaşı Ebu Bekir el Bağdadi'ye ait olduğu belirtilen 30 dakikalık ses kaydı yayınlandı. Saldırı tehdidi bulunan mesajda, "Günlük operasyonlar farklı cephelerde devam ediyor" ifadeleri dikkat çekiyor.

Söz konusu kayıt, Al Furqan adlı internet sitesinde yayınlandı.

Mali ve Şam'ı işaret etti

Tehdit mesajında Mali ve Şam'a işaret edilirken, söz konusu faaliyetler için belirli bir tarih verilmedi. Kayıtta, Bağdadi olduğu öne sürülen kişi örgüt üyelerine, 'cezaevleri ile kamplarda tutulan DEAŞ'lı tutukluların ve kadınların özgür kalması için ellerinden geleni yapma' çağrısında bulunuyor.

Nisan'dan sonra ilk mesaj

İddianın teyidi halinde, Bağdadi nisan ayından bu yana ilk kez bir mesaj yayınlamış olacak.