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Rusya lideri Putin ayet okuyarak barış çağrısı yaptı

Ankara'daki Üçlü Suriye Zirvesi'nde Rus liderin Kur'an-ı Kerim'den ayet ile mesaj vermesi dikkat çekti.

Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin ve İran lideri Hasan Ruhani Suriye meselesini görüşmek üzere bir araya geldi.

Zirvenin ardından liderler basına açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ruhani'nin ardından konuşan Putin konuşmasında bir araya geldiği ülkelerin ve liderlerinin Müslüman olmasına dikkat çekerek Kur'an-ı Kerim'den ayet okudu.

Ayetle barış çağrısı

Putin, Ali İmran suresinin 102. ayetinde yer alan, "Hani siz birbirinize düşman idiniz. Allah gönüllerinizi birleştirmiş ve O’nun nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz." ifadelerini okuyarak barış çağrısı yaptı.

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