Ersun Yanal, Alanyaspor maçında çılgına döndü!

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olduğu maçta Teknik Direktör Ersun Yanal çok sinirlendi.

Bu sezon Süper Lig'de ilk mağlubiyetini lider Alanyaspor karşısında alan Fenerbahçe'de futbolcuların performansı tartışma yarattı. Özellikle bireysel hatalar yapan yıldızlar Teknik Direktör Ersun Yanal'ı da hayal kırıklığına uğrattı.

CEKETİNİ FIRLATTI



Karşılaşmanın 39. dakikasında Tolga Ciğerci'nin attığı golle öne geçen Fenerbahçe, yapılan bireysel hatalar sonrasında mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı. Maç içinde oyuncularının yaptığı hatalara çok sinirlenen tecrübeli çalıştırıcı bir ara ceketini çıkartarak yedek kulübesine fırlattı.