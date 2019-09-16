HABER /  YEREL

Karabük'te HES barajında kadın cesedi bulundu

 KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, hidroelektrik santrali barajında kimliği belirlenemeyen kadın cesedi bulundu.

Yenice ilçesinin Yeşilköy Mevkii’nden geçen Filyos Nehri üzerinde bulunan santral barajındaki regülatörde görevli Recep Karakavuz, suyun tutulduğu 1 numaralı nehir kapağında, cansız manken gördüğünü sandı.

Karakavuz, yanına yaklaştığında ise bilekte takılı olan altın bileziği görünce ceset olduğunu anladı. Jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken AFAD ekipleri maske takarak, bot yardımıyla yaklaştığı cesedi sudan çıkardı. Yapılan incelemelerin ardından yaklaşık 6 ay önce ölen kadına ait olduğu tahmin edilen ceset Ankara Adlli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Regülatör operatörü Recep Karakavuz ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanlığı'ndan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a sert tepki
Elif Şafak'ın son kitabı çalıntı iddiası! Booker Ödülü adaylığından çıkarıldı
Suudi saldırısı petrolün varil fiyatını fırlattı! Motorine yine zam geldi
İki uzman çavuşumuzun kanı yerde kalmadı! PKK'lı Botan paketlendi
Özlem Albayrak'ı İBB çalışanı olduğunu yazan Ersoy Dede'den Kemal Öztürk'e yanıt
Ronaldo'yu ağlatan görüntü: Babam hiçbir şey görmedi
ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da evinin balkonundan düşen Muhlis Turan 12 gün sonra hayatını kaybetti
'Kumpas davaları'nın savcısına verilen ceza belli oldu
NASA paylaştı! İşte Satürn'ün en net fotoğrafı
İzmir'de üniversite kampüsü içinde traktörün çarptığı Sezen Zambak yaşamını yitirdi
Kendisinden ayrılmak isteyince Berfin'i katletmişti! 45 yıl ceza aldı
Hercai 13. bölüm 2. fragmanı
Yorumlar