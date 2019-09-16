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Bursa'da evinin balkonundan düşen Muhlis Turan 12 gün sonra hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, evinin balkonunda çay içtiği sırada 6 metre yüksekten beton zemine düşerek ağır yaralanan 59 yaşındaki Muhlis Turan, tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 4 Eylül 2019 tarihinde, İnegöl'ün Deydinler Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı evinin balkonunda çay içen Muhlis Turan, bir anda dengesini kaybederek 6 metre yüksekten beton zemine düştü. Turan'ın ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Muhlis Turan'ı, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Turan, bugün doktorların tüm çabasına rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. 2 çocuk babası Turan'ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

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