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İzmir'de üniversite kampüsü içinde traktörün çarptığı Sezen Zambak yaşamını yitirdi

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'in Bornova ilçesinde Ege Üniversitesi kampüsü içindeki yoldan karşıya geçmek isteyen Sezen Zambak (23), traktörün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümünü bu yıl dereceyle bitiren Zambak'ın ölümü üzerine Ege Üniversitesi Senatosu iki gün yas ilan etti.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Ege Üniversitesi'nin Bornova'daki kampüsünde meydana geldi. Üniversitenin Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü'nü bu yıl birincilikle bitiren Sezen Zambak'a kampüs içindeki yoldan karşıya geçmek isterken çiçekleri sulayan Vehbi B. yönetimindeki traktör çarptı.

Üniversite bünyesindeki projelerde görev alan Zambak traktörün altında kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde Sezen Zambak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Traktör sürücüsü Vehbi B. ise gözaltına alındı.

Kaza sonrası Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak olay yerine gelerek bilgi aldı. Sezen Zambak'ın cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazanın ardından Ege Üniversitesi Senatosu'nca alınan kararla 2 günlük yas ilan edildi.

Probiyotik yoğur projesini hazırlıyordu

Süt Teknolojisi bölümünden birincilikle mezun olan Sezen Zambak'ın, Ziraat Fakültesi bünyesinde yapılan ve TÜBİTAK'ın destek verdiği 'Probiyotik Bakterilerle Zenginleştirilmiş Probiyotik Yoğurt' projesinde AR-GE elemanı olarak çalıştığı öğrenildi. Aynı zamanda bir dönem Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) İzmir Şubesi Genç ZMO Başkanlığı görevini de yapan Zambak'ın insan sağlığı açısından daha faydalı bir yoğurt üretiminin imkanını araştırdığı öğrenildi.

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