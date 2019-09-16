Aydın'da cinayet sanığı balıkçı hem önce hem sonrası mesaj vermiş...

Öldürdüğü Ardınç'ı sosyal medyadan araştırmış

Gökhan Coşkun'un, 14 Eylül'de Fatma Coşkun ve Tuncay Ardınç'ın fotoğrafını paylaştığı ve yaklaşık 2,5 aydır Ardınç'ı aradığı ortaya çıktı. Gökhan Coşkun'un paylaşımında 'Mavi tişörtlü çocuğu arıyorum. İncirliova'da oturuyor. İsmi Tuncay olarak biliyorum. Başka da bilgi yok. Tanıyan kim olduğunu bilen varsa Allah aşkına bana haber versin' ifadelerine yer verdiği ve Ardınç ile eşi arasında bir ilişki olduğunu düşündüğü belirlendi.