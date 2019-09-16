Aydın'da cinayet sanığı balıkçı hem önce hem sonrası mesaj vermiş...
AYDIN'da ayrı yaşadığı eşi Fatma Coşkun (32) ile tartışırken araya giren Tuncay Ardınç'ı (28) bıçaklayarak öldüren Gökhan Coşkun'un (38) cinayet sonrası "Canlarım sizi çok seviyorum. Kötü günler geride kalacak sizi mutlaka bulacağım. Güzel gözlüm oğluma kızıma iyi bak. Şimdi seni ne kadar çok sevdiğimi anlamışsındır" şeklinde sosyal medya paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.
Olay, dün saat 08.00 sıralarında Kardeşköy Mahallesi'nde meydana geldi. 13 Eylül'de hayatını kaybeden annesini toprağa veren 2 çocuk annesi Fatma Coşkun, dün taziyeleri kabul etmeye başladı. Balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Gökhan Coşkun da ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Fatma Coşkun'a başsağlığı dilemek için eve gitti. Bir süre sonra ikili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Bir süre sonra ikili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Gökhan Coşkun bıçak çekip, Fatma Coşkun'a saldırmaya çalıştı. Ancak bıçak, bu sırada ikiliyi ayırmak için araya giren Tuncay Ardınç'ın karnına isabet etti. Ardınç, kanlar içinde yere yığılırken, Gökhan Coşkun ise olay yerinden kaçtı. Fatma Coşkun durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ardınç ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ardınç, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma, Gökhan Coşkun'un yakalanması için çalışma başlattı.
Öldürdüğü Ardınç'ı sosyal medyadan araştırmış
Gökhan Coşkun'un, 14 Eylül'de Fatma Coşkun ve Tuncay Ardınç'ın fotoğrafını paylaştığı ve yaklaşık 2,5 aydır Ardınç'ı aradığı ortaya çıktı. Gökhan Coşkun'un paylaşımında 'Mavi tişörtlü çocuğu arıyorum. İncirliova'da oturuyor. İsmi Tuncay olarak biliyorum. Başka da bilgi yok. Tanıyan kim olduğunu bilen varsa Allah aşkına bana haber versin' ifadelerine yer verdiği ve Ardınç ile eşi arasında bir ilişki olduğunu düşündüğü belirlendi.