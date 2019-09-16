Suudi saldırısı petrolün varil fiyatını fırlattı! Motorine yine zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), motorine litre başına 7 kuruş zam geldiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre en son 20 gün önce zam yapılan motorinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 7 kuruş zam daha yapıldı.

Zammın ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6.35 liraya, Ankara'da 6.44 liraya ve İzmir'de ise 6.47 liraya yükselecek.

Yakın zamanda benzin fiyatlarına da zam yapılması bekleniyor.

Suudi petrollerinin vurulması fiyatları fırlattı

Cumartesi günü dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumundaki Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun tesislerine yapılan saldırıların ardından petrol fiyatlarında yükseliş yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı sabah saatlerinde 71,62 dolara kadar çıkarak 22 Mayıs'tan bu yanaki en yüksek seviyesine ulaştı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman, cumartesi günü Saudi Aramco'ya ait iki tesise silahlı insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini duyurmuştu. Bakan bin Selman, Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, Saudi Aramco'ya ait Bıkayk ve Hırays petrol tesislerinde üretimin geçici olarak durdurulduğunu, üretim kaybının ise stoklardan karşılanacağını ifade etmişti. Tam üretime geçmenin haftalar alabileceği söyleniyor.