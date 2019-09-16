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Ali Koç'tan Nihat Özdemir'e manidar hediye!

İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri Türkiye Futbol Federasyonu’na ziyarette bulundu. Ziyarette Başkan Koç'un, TFF Başkanı Nihat Özdemir'e, "En Fazla Şampiyon Olan Takım Fenerbahçe" yazılı bir dergi küpürünün çerçeveletilmiş halini hediye olarak sunması dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri, TFF'nin Riva'daki merkezine nezaket ve 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Koç ve yöneticiler, TFF'nin yeni Yönetim Kurulu'na görevlerinde başarılar diledi.

Birçok yönetici katıldı
Fenerbahçe’de Ali Koç'un yanı sıra; yöneticiler Erol Bilecik, Şaban Erdikler, Tankut Turnaoğlu, Fethi Pekin, Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Ömer Okan, Alper Pirşen ve Metin Sipahioğlu da ziyarette yer aldı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Selim Soydan, Erhan Kamışlı, Erdal Bahçıvan, Ali Düşmez, Hamit Altıntop, Mustafa Çağlar, İsmail Erdem ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile bir araya gelen Fenerbahçe heyeti, TFF binasını gezdi ve eski futbolcuların görsellerinden oluşan bölümü inceledi.

Manidar hediye
TFF Başkanı Nihat Özdemir, nezaket ziyaretinde bulunan Ali Koç ve yöneticilere isimlerinin yazılı olduğu A Milli Takım formasını hediye etti. Ali Koç da "En Fazla Şampiyon Olan Takım Fenerbahçe" yazılı bir dergi küpürünün çerçeveletilmiş halini TFF Başkanı Özdemir'e hediye olarak sundu.

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