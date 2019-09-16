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Bülent Turan'dan AK Parti'deki istifalar için çarpıcı açıklamalar

Anıl Tuna aniltuna0@gmail.com

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, canlı yayında yaptığı açıklamalarda AK Parti'deki vekil istifalarına değindi. Turan, "Ama ben biliyorum ki Erdoğan'sız Bülent Turan Çanakkale'de bir hiçtir. Erdoğan'la birlikte yürürsek kıymetimiz var." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Kübra Par'la Açık ve Net programında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"Erdoğan'la birlikte yürürsek kıymetimiz var"

"AK Partili vekiller AK Parti'den ayrılmaz" diyen Bülent Turan, "Erdoğan'la birlikte yürürsek kıymetimiz var." ifadelerini kullandı.

"Milletvekillerimiz de aynı kanaatte"

Turan, halkın AK Parti’ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte olmaları için oy verdikleri görüşünü dile getirirken şunları söyledi:

Ama ben biliyorum ki Erdoğan'sız Bülent Turan Çanakkale'de bir hiçtir.

Erdoğan'la birlikte yürürsek kıymetimiz var. AK Parti ile yürürsek kıymetimiz var. O yüzden bizim milletvekillerimizin aynı kanaatte olduğunu düşünüyorum.

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