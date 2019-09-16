Halis Özkahya, Wolfsburg-Olexandriya maçını yönetecek

Halis Özkahya, VfL Wolfsburg ile Olexandriya takımları arasında 19 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi I Grubu karşılaşmasında düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, Almanya'nın VfL Wolfsburg ile Ukrayna'nın Olexandriya takımları arasında 19 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi I Grubu karşılaşmasını yönetecek.

Almanya'nın Wolfsburg kentindeki Volkswagen Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta, Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.