CHP'li Mahmut Tanal'dan Akit yazarına: Sınıf arkadaşımdı fakültede bana imrenirdi

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili Mahmut Tanal, kendisine köşe yazısında sert sözlerle eleştirilerde bulunan Akit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu’na sosyal medya hesabından yine aynı sertlikte cevap verdi.

Avukat kökenli CHP'li Tanal, köşe yazısında kendisini ve Sezgin Tanrıkulu’nu, Cumartesi Annelerinin eylemlerine destek verip Diyarbakır'da HDP binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek vermedikleri öne sürerek, hakaret içeren bir dille eleştiren Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’na cevap verdi.

Tanal, Karahasanoğlu ile İstanbul Hukuk Fakültesi’nde sınıf arkadaşı olduklarını aktararak, o dönem asosyal, içine kapanık biri olduğu için ona acıdıklarını söyledi.

İşte Tanal'ın çok konuşulucak ifadeleri;

1- Akit’in sahibinin kardeşi Ali İhsan Karahasanoğlu, bozuk plak gibi Mahmut Tanal isminde takılı kaldı. TV’de, köşesinde, ilgili ilgisiz her tartışmada, her fırsatta benden bahsetmeye devam ediyor. Ciddiye alınmayınca bu sefer hakaret etmiş. — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) September 16, 2019

2- Bilmeyenler için yazayım:



Bu arkadaşla hukuk fakültesindeyken aynı sınıftaydık.



Asosyal, içine kapanık, köşeye sinip oturan, doğru bildiğini dile getiremeyen birisiydi.



O halini görünce kendisine acırdık. — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) September 16, 2019

3- Bizim gölgesinden korkan Ali İhsan, şimdilerde ise kendini aslan sanan kedi gibi ses çıkarıyor. Bunu fakültedeki ezikliğin getirdiği bir rahatsızlık olarak görüyorum. Kendini gösterme çabasında. Fakültede imrendiği Mahmut Tanal’a, çarpıtmalarla zarar verebileceğini düşünüyor. — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) September 16, 2019

Karahasanoğlu Tanal hakkında ne demişti? Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, CHP'li vekiller Sezgin Tanrıkulu ile Mahmut Tanal'ı “Cumartesi Anneleri” eylemine katılırken Diyarbakır'da HDP binası önünde bekleyen annelere gitmemeleri hakaret vari bir dille eleştirerek "Ben size.. 'Alçaksınız' derim 'Ahlaksızsınız' derim. 'Namussuzsunuz' derim.. 'Teröristsiniz' derim..Ulan öküzler.. Velev ki devletin böyle bir niyeti olsun.. O annelerin çocukları dağa kaçırılmış mı? Kaçırılmış. Anneler, çocuklarının dönmesi için eylem yapıyorlar mı? Yapıyorlar.. Bu eylemin arkasında devlet olsa ne olur.. Olmasa ne olur?” ifadelerini kullanmıştı.