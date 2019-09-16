Taksi ücretlerine yüzde 25 zam gelmişti! Memnun olmadılar yeni zam talebi

İstanbul'da kısa bir süre önce taksi ücretlerine yüzde 25 zam gelmişti. Fakat bu zam taksicileri memnun etmedi İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, yeni zam talebinde bulunacaklarını açıkladı.

İstanbul'da yaklaşık 20 gün önce taksilere yüzde 25 zam geldi. Taksimetre açılış ücreti 4 liradan 5 liraya, kısa mesafe ücreti ise 10 liradan 13 liraya çıktı. Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksilerin toplu taşıma gibi olduğunu, daha ucuz seyahat imkanı tanıdığını ifade etti. Aksu, en son zammın iki yıl önce yapıldığını, yeni zammın taksicilerin giderlerini karşılamadığını belirterek 2020 yılı için zam talepleri için ocak ayında görüşmelere başlayacaklarını söyledi.

Ocak ayında yeni görüşmelere başlanıyor

Eyüp Aksu, “Taksilerde taksimetre ücret tarifelerinin iyileştirmesi en son 2017 yılında oldu. Taksi, taksi dolmuş, minibüs, servis ücretlerinde iyileştirme yapıldı. 24 ayda ticari araçların sürekli gideri olan akü, lastik, arabanın kendi finansmanı gibi şeylere yüzde yüz 10 oranında zam yapıldı. Esnafımız bu zam karşısında bir mağduriyet yaşadı. Ağustos ayının 27'sinde de bizim talebimiz, yüzde 30'du. Ekonomiye biz de katkıda bulunalım, enflasyon oranlar ortada, tefe tüfe rakamları ortada. 24 aydır zam alamıyorduk. Yıla göre hesapladığımızda yıllık yüzde 12,5 zam yapılmış oldu" diye konuştu.

"İstanbul halkımızın hiçbir tepkisi yok"

Eyüp Aksu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan her yılın temmuz ayı için söz aldıklarını belirterek, “Giderlerimize çok zam yapılınca bizim de gelirimize zam yapılmalı. Çünkü biz de ezilmemeliyiz. İstanbul halkının hiçbir tepkisi yok. Biz bir toplu taşıma aracı gibi hareket ediyoruz. Her yıl giderlerimize yapılan zam oranında, enflasyon oranında zam hakkımız, almak da zorundayız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Beyin her yıl temmuz ayında taşıma ulaşım sektörüne zam yapılacak, tarifeler değişecek diye sözü var. Bu konuda da söz verdiler. Her yıl ocak ayında yazışmalarımız başlıyor. Bu konuyla alakalı da gerekli birimlerle görüşüyoruz" diye konuştu.

“Müşterilerimiz azaldı"

Ancak yeni tarife taksicileri ikiye bölmüş durumda. Kimi yeni yapılan zamdan memnun, kimisi de müşterilerin azaldığını söylüyor. Taksi şoförü Gökhan Çilesiz, müşterilerin azaldığını daha fazla zam yapılmaması gerektiğini dile getirdi.