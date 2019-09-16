Seray Sever Gel Konuşalım da niye yok kovuldu mu? Instagramındaki yazı

TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım sunucularından Seray Sever'e ne olduğu merak konusu.

Gel Konuşalım haftanın ilk günü ekranlara gelirken izleyici Seray Sever'in yokluğunun sebebini çözmeye çalıştı. Geçen hafta da Hakan Ural ortalarda görünmemişti. Seray Sever programda olmayacağına dair daha önceden bir paylaşımda bulunmadığı için 'kovuldu mu" söylentileri çıktı.

Instagram hesabından yaptığı son paylaşım da dedikoduları körükledi. Zira Seray Sever programda olacağının mesajını veriyordu.

Seray Sever'in tatilde olduğu bu sebeple programa geciktiği öğrenildi. Seray Sever yayın başladıktan sonra ekibe dahil oldu.