Altın fiyatları Suudi saldırılarıyla ralli yaptı! Petrol hisseleri fırladı

Suudi Arabistan petrol sahalarına yönelik saldırılar altın fiyatlarını zirveye taşırken, petrol hisseleri de 8 ayın en yüksek düzeyine çıktı.

Altın fiyatları, Suudi Arabistan'ın Abqaiq bölgesinde bulunan dünyanın en büyük petrol işleme tesisine ve Krallık'ın Khurais bölgesinde bulunan ikinci en büyük petrol sahasına düzenlenen silahlı insansız araç (SİHA) saldırıları ile birlikte yüzde 1.5 sıçradı ve 6 yılın en yüksek seviyesine tırmandı.

Spot altın yüzde 1.6 yükselerek ons başına 1,512.14 dolara kadar çıktıktan sonra Londra saati ile 06:59'da 1,503.88 dolara geldi. Gümüş fiyatları ise yüzde 3.2 yükselerek ons başına 17.9938 dolara kadar tırmandı. Platin ve palladyum da yükseldi.

Hafta sonu Suudi Arabistan'da düzenlenen saldırıların ardından, ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'ın saldırıyı düzenlediğinin doğrulanmasına bağlı olarak hazır ve hazırlıklı olduğunu kaydetti ve bu açıklama ABD'nin askeri karşılık vereceği beklentilerini artırdı.

Altın fiyatları daha da artabilir

Fat Prophets analisti David Lennox, "Bu saldırı düzenlenen önemli bir tesis ve eğer gerilim daha da artarsa, altın fiyatları daha da güçlü bir ralli yapacak," dedi ve "ABD'nin ne yapacağını bilmiyorum; hazır ve hazırlıklılar. Trump ise bilinmez biri" değerlendirmesinde bulundu.

Oanda Corp. kıdemli piyasa analisti Jeffrey Halley, "Gerilimde devam eden artış ya da Orta Doğu'da düşmanlıkların artması, altının 1,600 dolar engeline öngörülenden daha önce çıkmasına neden olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Serbest piyasada altın fiyatları



Petrol şirketlerinin hisseleri fırladı

Avrupa'da petrol şirketlerinin hisse senetleri, Suudi üretici Saudi Aramco'ya yönelik SİHA saldırıları ile birlikte Ocak ayından bu yana görülen en sert yükselişi gerçekleştirdi.

Stoxx Petrol ve Doğal Gaz Endeksi (SXEP) yüzde 3.1 ile 4 Ocak'tan bu yana en güçlü artışını kaydederek ana trend direncini test etti.

Total hisse senetleri yüzde 2.8, BP yüzde 4, Shell yüzde 3, ENI yüzde 2.3 ve Equinor yüzde 4.2 değer kazandı. Bernstein analistlerine göre ham petrol fiyatlarına göre betası en yüksek hisseler sırasıyla Equinor, ENI ve BP.