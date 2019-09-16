Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Suriye Zirvesi öncesi önemli açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye Zirvesi öncesinde Türkiye'nin bölgesel istikrar ve barışa katkı sunmaya devam ettiği yönünde açıklamalarda bulundu.

Fahrettin Altun, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki Suriye konulu 5. Üçlü Zirve Toplantısı öncesi Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Toplantının, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımlarıyla bugün gerçekleşeceğini hatırlatan Altun, "Türkiye, Suriye’de insani krizin önlenmesi, göçün sona erdirilmesi, kalıcı ateşkes ve siyasi çözümün tesisi, terör örgütleriyle mücadele konularında çok yönlü işbirliği ve diyalog mekanizmalarıyla ulusal güvenliğin yanı sıra bölgesel istikrar ve barışa katkı sunmayı sürdürüyor" ifadelerini kullandı.