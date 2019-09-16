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Ahmet Davutoğlu’nu destekleyecekler denilen Menzil cemaati'nden açıklama

Ahmet Davutoğlu geçen cuma basın toplantısı düzenleyerek Ak Parti'den istifa ettiğini açıklamıştı. Davutoğlu'nun yeni partisiyle birlikte cemaat ver tarikatların kimi destekleyeceği tartışma konusu oldu. Davutoğlu'nun samimi olduğu Menzil tarikatı için bazı iddialar gündeme geldi Menzilciler açıklama yaptı.

Ahmet Davutoğlu’nun parti kurma çalışmalarına hız vermesinin ardından siyaset kulislerinde Menzil tarikatının kimi destekleyeceği merak konusu oldu.

Menzil tarikatıyla yakın ilişkisi bulunan Ahmet Davutoğlu'nun Ak Parti'den istifası sonrası Menzilcilerin Davutoğlu'nu  destekleyeceği iddia edildi. Ahmet Hakan ise bugünkü yazısında bu konuyu değerlendirdi.

Ahmet Hakan: Tarikatlar, cemaatler her zaman güçlünün yanında olur

Hakan ''Tarikatların, cemaatlerin davranış kalıplarını yakından görmüş, yakından izlemiş biri olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Tarikatlar, cemaatler siyasette...Sağ/muhafazakâr siyasetin en güçlüsüne yönelirler. Olmaz ya... Hadi diyelim ki oldu!Mucizevi bir olay gerçekleşti ve Ahmet Davutoğlu aniden bir numara haline geldi...Hooop! Bütün tarikatlar, cemaatler hemen Davutoğlucu olurlar'' dedi. 

Davutoğlu'nun Menzilcilerle arası iyi

Ahmet Davutoğlu menzil şeyhini ziyaret etmiş ve bunu basından saklamamıştı. Davutoğlu 1 Kasım 2015’te AK Parti’nin başında iken seçimler öncesi Menzil şeyhi Abdulbaki Erol’u ziyaret etmiş ve birlikte fotoğraf çektirerek basına servis etmişti.

Menzil için MİT'i devreye soktu!

Davutoğlu ile Menzil arasındaki ilişki MİT’i devreye sokacak kadar yakın. Davutoğlu Başbakanlığı döneminde Menzil şeyhi için vize almıştı. Almanya’ya vize alamadığı için gidemeyen menzil şeyhine Davutoğlu MİT’i devreye sokarak vize almıştı. 

Menzil Cemaati'nden de açıklama geldi.

Menzil Cemaati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Vatanımızın ve milletimizin huzuru birliğimize ve beraberliğimize bağlıdır. Birliğimize ve beraberliğimize zarar vermek isteyenler bütün ortak değerlerimizi olduğu gibi tasavvufu da hedef alabilirler. Menzil aleyhindeki artniyetli haberlerin amacı bellidir. Polemiklere dahil olarak bu amaca hizmet etmek doğru değildir” dedi.

Tartışmalara girmeyeceğiz

Cemaat açıklamasının devamında, “Bize düşen birliğimiz ve beraberliğimiz için çalışmaya devam etmektir. Vatanımıza ve milletimize hizmet etmektir. Haksız ithamlara cevap vermek için bile olsa provakasyonlara ve kalplerin kırılmasına sebep olan tartışmalara girmemektir” ifadelerini kullandı.

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