Türkiye - Rusya - İran zirvesi! Erdoğan Putin ve Ruhani'yi dünya izliyor

TÜRKİYE, Rusya ve İran liderlerinin katılımıyla düzenlenen üçlü zirvelerin beşincisi bugün Çankaya Köşkü'nde yapılacak. Zirve saat 15.30'da ve canlı olarak yayınlanabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek zirveye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani katılacak.

Zirvede ilk dört zirvede ele alınan kararlar da gözden geçirilecek. Erdoğan zirve öncesi iki liderle baş başa görüşmeler de gerçekleştirecek. Toplantının ana gündemi ise İdlib'deki son durum olacak.

Program şöyle:

Saat 11.30 : Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani görüşmesi

Saat 13.30 - Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesi

Saat 15.30 : Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi

Baş başa görüşmeler

Erdoğan, Çankaya'da Putin ve Ruhani ile ayrıca baş başa görüşmeler de gerçekleştirecek. Erdoğan'ın Putin ile görüşmesinde başta ABD ile gerilim yaratan S-400'ler olmak üzere SU-35'ler ile savunma sanayisi ve ekonomik ilişkiler de değerlendirilecek.





Liderler, görüşmelerin ardından ele alınan konuları da basın toplantısıyla duyuracak. Altıncı zirvenin yapılması kararı alınırsa Tahran'da gerçekleşecek. Tahran'da gerçekleşen dördüncü zirvede, İran yönetimi zirveyi canlı yayınlama kararı almıştı. Bugün gerçekleşecek zirvede de benzeri bir adım atılıp atılmayacağına toplantının hemen öncesinde karar verilecek.

Beşincisi bugün gerçekleşecek zirvede İdlib, Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki gelişmeler detayları ile değerlendirilecek.

Ana gündem idlib

Türkiye'nin Fırat'ın batısında oluşturduğu fiili güvenli bölge ile Fırat'ın doğusunda ABD ile birlikte oluşturmayı güvenli bölgenin detayları, bunun için atılacak adımlar, Suriye'deki siyasi geçiş süreci ile Anayasa Komisyonu'nun yürüttüğü çalışmalar, güvenli bölgelere mültecilerin yeniden dönüşü, İdlib'den olası göç için alınacak önlemler konuları değerlendirilecek. Üç lider toplantıda İdlib mutabakatının uygulanmasına ilişkin süreci de değerlendirecek.