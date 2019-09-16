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Adana'da 12'inci kattan düşen 4 yaşındaki Başak Cemre hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı

ADANA'da, apartmanın 12'nci katındaki dairelerinde oyun oynarken dengesini kaybedip pencereden düşen 4 yaşındaki Başak Cemre Kuru, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün gece merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki lüks sitede meydana geldi. Apartmanın 12'nci katındaki daire oturan Kuru ailesinin kızları Başak Cemre, iddiaya göre uyuması için bırakıldığı yatağında zıplayıp, oynamaya başladı. Yatağında oyun oynarken dengesini kaybeden minik Başak Cemre, pencereden düştü. Ailesi tarafından otomobil ile Şehir Hastanesi'ne götürülen minik kız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Başak Cemre Kuru'nun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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