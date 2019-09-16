Tunç Soyer'den Erdoğan'ın davetiyle ilgili yorum! Çok şaşırtıcıydı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanlarıyla yaptığı toplantı hakkında konuştu. Soyer; ''Ankara'daki toplantı çok şaşırtıcıydı ve umut vericiydi" dedi.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'in sorularını yanıtlayan Soyer, 31 Mart'tan itibaren Türkiye'de yeni ve çok büyük bir dip dalgası oluştuğuna dikkat çekerek, "Bu dalga aşağıdan yukarıya doğru bütün siyasetin dilini ve kültürünü değiştiren bir güç taşıyor. Bunu doğru okuyamayan ayakta duramaz" dedi. Değişen siyasetin kodlarının şeffaflık, hesap verebilirlik, kucaklayıcılık, barış, mütevazı bir siyaset üslubu olduğunu ifade eden Soyer, "Türkiye, yaşanan bu değişimle bütün dünyaya umut olacak ve bu değişimin başlayacağı yer de İzmir olacak" dedi.

Ankara'daki toplantı çok şaşırtıcıydı ve umut vericiydi

Ankara tarafından şimdiye kadar İzmir'e 'üvey evlat' muamelesi yapıldığını belirten Soyer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya getirdiği toplantıda bekletilen bütün dosyaları dile getirdiğini söyledi.

"Hakikaten İzmir hükümetten hiçbir destek görmemiş. Ben bunun değişeceğini, değişmek zorunda olduğunu düşünüyorum" diyen Soyer, "Cumhurbaşkanı bu toplantıları sürdürürse çok faydalı olacak. Türkiye nefes alacak. Bu açıdan Ankara'daki toplantı çok şaşırtıcıydı ve umut vericiydi" sözlerini kaydetti.

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