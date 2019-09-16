Erdoğan talimat vermişti! 733 milyonluk yatırım bitmeden çiftçiye katkı sağlamaya başladı

Dönüm başı 5-6 ton hasat

Silajlık mısırın son yıllarda revaçta olduğunu belirten Bingöl Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Süphi Çetkin, “Silajlık mısır süt hayvancılığında olmazsa olmazımız. Dolayısıyla biz de bunlar üzerinde bir çalışma yaptık. Bingöl’de silajlık mısırda bir dönümde 5-6 ton beklentimiz var. Buda beklentimizin üzerinde olan bir sonuç. Tarım İl Müdürlüğü’nün yüzde 50 hibesiyle birlikte ürünlerimizi çiftçilerimize dağıttık. Bunun neticesini görmek bizleri sevindirdi” dedi.