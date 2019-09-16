HABER /  YEREL

Operasyonu bakanlık duyurdu: Tunceli'de 1 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Tunceli kırsalında, emniyet ve jandarma tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda, 1 terörist, silahı ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.' denildi.

Tunceli'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca ortak operasyon başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, operasyonda 1 teröristin, silahı ile birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi

SON DAKİKA HABERLERİ
Karamollaoğlu ile Erdoğan zirvesi! Selvi görüşmeden çok konuşulacak detaylar paylaştı
Dünyanın gözü Çankaya Köşkü'nde! Türkiye-Rusya-İran üçlü zirvesi
"Biz tatil yapmadık" afişi astıran başkana Ekrem İmamoğlu'ndan destek
Yeniden Refah Partisi'nden Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a çağrı!
Amarco'ya saldırıya ilişkin Trump'tan 'Muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı
Bülent Turan'dan yeni parti açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Ünal Karaman: Kaybettiğimiz iki puan için üzgünüz
Suriye Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı 12 sivil hayatını kaybetti
Aydın Kuşadası'nda hırsızlık şüphelisi keşif yaparken yakalandı
Bursa'da tarlaya uyuşturucu eken zanlı suçunu itiraf etti
Annesiyle tartışan babasını öldürdü!
Hercai 13. bölüm 2. fragmanı
Yorumlar