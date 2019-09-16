Operasyonu bakanlık duyurdu: Tunceli'de 1 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Tunceli kırsalında, emniyet ve jandarma tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda, 1 terörist, silahı ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.' denildi.
Tunceli'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca ortak operasyon başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, operasyonda 1 teröristin, silahı ile birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi