Amarco'ya saldırıya ilişkin Trump'tan 'Muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Suudi Arabistan'da Aramco'ya ait petrol tesislerinin vurulması ile ilgili konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "faili bildiklerini" ve "muhtemel bir saldırıya hazır oldukları" mesajını verdi.

Trump, açıklamasında, "Suudi Arabistan petrol sahası saldırıya uğradı. Faili bildiğimize inanmak için sebebimiz var, teyide bağlı olarak biz (hedefe) kilitliyiz ve silahlarımız dolu. Fakat Krallık'tan bu saldırının müsebbibinin kim olduğunu duymayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump, Riyad'dan gelecek cevaba göre hangi koşullarda harekete geçeceklerini belirleyeceklerini belirtti.

Yedek stokların "ihtiyaca göre" kullanımı

Başkan Trump ayrıca, söz konusu tesislere yapılan saldırının ardından ABD'de petrol piyasasında herhangi bir dalgalanma olmaması için yedek stokların "ihtiyaca göre" kullanımına onay verdiğini de aktardı.