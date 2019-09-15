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İnegöl'de düğün magandası çocuğu vurdu

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir düğünde havaya ateş açmak için silahını çıkaran bir kişi silahın ateş alması sonucu 12 yaşındaki Hilal G'yi bacağından yaraladı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir düğün eğlencesinde  belindeki tabancayı çıkarmaya çalışan Mustafa Ş. (34), silahın ateş alması sonucunda yakını olan Hilal G.'yi (12) bacağından yaraladı.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Kayapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir çiftin sokakta yapılan düğün töreninde Mustafa Ş., belindeki tabancayı çıkarmak istediği sırada silah ateş aldı. Tabancadan çıkan marminin isabet ettiği Hilal G. bacağından yaralandı. Hilal G., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Ş. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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