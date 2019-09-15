HDP önündeki eylemde aile sayısı 33 oldu

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde çocukları için eylem yapan ailelerin sayısı 33'e yükseldi. Oturma eyleminin 13'üncü gününde Erzurum'un Horasan ilçesinden gelen Coşkun ailesi de katıldı.

DİYARBAKIR'da, kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemini 13'üncü günde de sürdüren ailelerin sayısı, oğlu İbrahim (24) için Erzurum'dan gelen Mehmet Emin Coşkun'un da katılmasıyla 33 oldu.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını iddia edip, 1 gün sonra parti il binası önünde oturma eylemi başlattı. Oturma eyleminin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp olan aileler, 3 Eylül Salı gününden itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı.

"Oğluma kavuşma ümidiyle geldim"

Oturma eylemini 13 gündür sürdüren ailelerin sayısı, bu sabah Erzurum'un Horasan ilçesinden gelen Coşkun ailesinin katılmasıyla 33 oldu. Mehmet Emin Coşkun, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisiyken, 29 Aralık 2014'te terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu İbrahim için oturma eylemine başladı. 5 yıl boyunca oğlundan haber alamadığını anlatan Coşkun, İbrahim'e kavuşma ümidiyle Diyarbakır'a gelip, diğer ailelerle birlikte eyleme katıldığını söyledi.