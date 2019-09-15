Mourinho özel röportajında yer alan Fatih Terim'i öve öve bitiremedi Terim'in İtalyancası bomba

Galatasaray'ın yaşayan efsanesi ve halen teknik direktörlük görevine devam eden Fatih Terim, dünyanın en saygın teknik adamlarından Mourinho için çekilen özel röportajda yer aldı. Morinho röportajda İtalyanca konuşarak araya giren Terim'i öve öve bitiremedi.

Futbol dünyasının en popüler ve en saygın teknik direktörlerinden, çıktığı 14 kupa finalinde 11 kupa kazanarak adeta kupa canavarı olarak lanse edilen Jose Mourinho özel bir röportaj yapıldı.

Terim de yer aldı

Bu özel yapımda beraber çalıştığı eski futbolcular, arkadaşları ve meslektaşlarının mesajlarını da içeren röportajda Fatih Terim de yer aldı.

Galatasaray'ın deneyimli hocası, Mourinho'ya İtalyanca seslenirken, Portekizli isim ise Terim'le olan dostluklarını anlattı.

'Seni en kısa süre içerisinde tekrar sahalarda görmek istiyorum'

Fatih Terim görüntülü mesajında İtalyanca olarak şunları söyledi: "Merhaba Jose! Umarım her şey yolundadır. Seni en kısa süre içerisinde tekrar sahalarda görmek istiyorum. Görüşürüz!"

Morinho'nun cevabı

Terim'in mesajına gülümseyerek karşılık veren Mourinho ise, "Fatih Terim, fantastik bir ilişkimin olduğu birçok menajerden bir tanesi. İnsanlar bunu çok iyi bilmiyor olabilir. Çünkü, çıkıp tüm dünyaya ne kadar iyi arkadaş olduğumuzu hiç söylemedik. Fatih ile çok iyi arkadaşlığım var."

İstanbul'daki unutulmaz çeyrek final rövanşı

"Aklımdaki en önemli futbol anılarımdan biri İstanbul'da. Real Madrid ile Galatasaray'a karşı oynuyorduk. Madrid'de onları kolaylıkla yendik. İstanbul'a gittik ve çok zorlandık. İlk yarı sonunda öndeydik ve tüm dünya maçın bittiğini düşünüyordu. Fatih, oyuncuları, özellikle Drogba ve Sneijder inanıyordu. Fatih ve tribünler arasında inanılmaz bir bağ vardı. Neredeyse turu çeviriyorlardı. Maçın sonunda turu geçtik ve yarı finale kaldık."

'Fatih gerçekten çok iyi ilişkilerimin olduğu biri'

"O maçın sonunda Fatih ile birlikte sahanın ortasına kadar gitme ihtiyacı hissettim. Çünkü, bu inanılmaz maç için Fatih'e, oyuncularına ve taraftarlara şükranlarımı sunmak istedim. Böylesi bir şey ancak Fatih gibi bir teknik direktörün takımıyla mümkün olabilirdi. Zannediyorum 4-3 öndeydik ve bitime 15 dakika vardı. Bittiğinde mutluydum. Fatih, gerçekten çok iyi ilişkilerimin olduğu birkaç teknik direktörden bir tanesi." ifadelerini kullandı.