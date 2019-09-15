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Fenerbahçe'de ocak ayı ayrılık ayı olacak

FENERBAHÇE'de yaz transfer döneminin bitimine yakın takımdan gönderilmesine karar verilen Mehmet Ekici ile Slovenyalı oyuncu Miha Zajc, Ocak ayındaki ara transfer döneminde takımdan ayrılacak.

Fenerbahçe'de sezon başı transferinin bitimine 1 gün kala, “Kendine kulüp bul” denilen Mehmet Ekici’nin, takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

Geçen sezon ortasında büyük umutlarla transfer edilen Miha Zajc da Ekici’yi takip edecek. Rus takımlarının radarında olan Sloven orta sahanın bu kez ya bonservisiyle ya da kiralık olarak gönderileceği öğrenildi.

Bu arada Sadık Çiftpınar’ın da devre arasında takımdan ayrılması beklenirken, halen kapatılamayan açıklar da tamir edilecek.

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