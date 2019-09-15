Beşiktaş'ta savunma çöktü santrfor sıkıntısı büyüdü

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Gazişehir Gaziantep'e 3-2 yenilen Beşiktaş'ta, savunma tam anlamıyla çöküş yaşarken, hücum hatlarındaki sıkıntı da her maç giderek artmaya devam ediyor.

4 maçta yenilen 7 golün yanı sıra Demir Grup Sivasspor ve Gazişehir Gaziantep maçlarında yenilen 3 gole rağmen, verilen pozisyonlarda tarihi mağlubiyetlerden dönülmesi dikkatleri savunmada topluyor. Bununla beraber Burak Yılmaz'ın 8 Temmuz'daki ameliyatının ardından kampta bir kez daha sakatlanarak ilk 6-7 maçı kaçıracak olmasına rağmen yapılmayan santrfor transferi de hücum etkinliğini fazlasıyla azaltıyor.

Savunma 4 maçta çöktü

Şenol Güneş döneminin ilk 3 sezonunda ligin en az gol yiyen ve pozisyon veren takımlarından olan Beşiktaş, geçen sezondan itibaren bu özelliğini kaybetti.

3'üncü olarak bitirilen sezonda 46 gol yiyen siyah-beyazlılar son 7 sezonun en yüksek gol yeme oranına ulaşırken, verdiği pozisyonlarla da taraftarların tepkisini çekiyordu. Yeni sezonda teknik direktör değişimi ve savunmaya yapılan takviyelerle bu durumun düzeleceğini düşünen taraftarlar ve futbol camiası, 4'üncü hafta itibarıyla hayal kırıklığı yaşıyor.

Medipol Başakşehir'de özellikle takım savunması konusunda yaptığı başarılı saha içi organizasyonlarıyla dikkat çeken Abdullah Avcı, Beşiktaş'ta göreve başladığında da transferleri önce savunmaya yaptırdı ve ilk dört transferin 3'ü bu bölgeye oldu. Ancak geçen süre içinde yeni transferlerden Douglas ve Rebocho şans bulamazken bütün maçlarda oynayan Ruiz, savunmanın çok gol yemesine ve yediğinden çok daha fazla pozisyon vermesine çare olamadı. Beşiktaş ilk dört haftada iki maçta 3'er olmak üzere 7 gol yedi ve en az 10 tane daha pozisyon verdi.

Burak Yılmaz yoksa hücum da yok

Beşiktaş'ın ilk dört haftada belki de savunmadan daha çok dikkat çeken ve kanayan yarası haline gelen sorunu da Burak Yılmaz'ın yokluğu oldu.

Sezon çalışmalarının startının verildiği 8 Temmuz günü ameliyat olarak kamp yüklenmesini kaçıran Burak, Avusturya'da oynadığı ilk hazırlık maçında sakatlanmıştı. Yapılan kontrollerden sonra en az iki ay sahalardan uzak kalacağı öğrenilen Burak'ın yerine, Güven Yalçın ve Umut Nayir'e güvenerek santrfor transferi yapmayan yönetim, bunun bedelini dört maçta kaybettiği 8 puan ve aldığı tepkilerle fazlasıyla ödüyor.

Geride kalan dört maça 11'de başlayan Güven, sadece 1 gol atarken, Abdullah Avcı'nın tercih etmediği Umut Nayir de bir tek Gazişehir maçında skor 3-0 olduktan sonra oyuna girdi ve 1 gol attı. 4 maçta atılan 6 golün 3'ünü savunma özelliği olan oyunculardan Vida, Caner ve Atiba atarken, diğer gol hücum oyuncusu olan Ljajic'ten geldi. Geçen hafta ancak koşu çalışmalarına başlayan ve bugün ilk kez kısa süre pas çalışmasında yer alan Burak'ın oynaması için en az 10 gün daha hazırlık süresi öngörüldüğünden, arka arkaya oynanacak Slovan Bratislava, M.Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında yine Güven Yalçın ve Umut Nayir santrforda oynatılacak isimler olacak. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ilk dört maçta beklenen patlamayı yapamayan Güven Yalçın'ı yedeğe çekerek yerine Umut Nayir'i 11'e koyması şu an için beklenen tek değişiklik. Transferin son gününde alınan ve dün akşam Gazişehir karşısında 66 dakika oyunda kalan Diaby'nin de santrforda oynatılması seçenekler arasında. Ancak; Abdullah Avcı'nın Diaby'i kanat forvet olarak transfer ettirmesi ve Gazişehir maçında kanatta görevlendirerek niyetini belli etmesi takımdaki santrfor sıkıntısının (Umut ve Güven patlama yapamaz ise) devam edeceğini gösteriyor.