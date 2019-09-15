Devlet Bahçeli ve Bülent Arınç'ın konuşmaları Ak Parti'de rahatsızlık yarattı

Ahmet Davutoğlu'nun istifasıyla konuşulan AK Parti'de Bülent Arınç ile Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının rahatsızlık yarattığı ileri sürüldü.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, AK Parti'de Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'yla ilgili açıklamaları ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kabine değişikliğine karşı çıkan değerlendirmesi huzursuzluk yarattı.

Habere göre, bazı AK Parti yöneticileri, “İstişare kurulu demek, dışarıda konuşmak değil istişare edilecek kişilerle konuşmak demektir. İstişare kurulları çok ses çıkmasın diye kurulur” görüşünü dile getirdi.

Bu doğru bir mantık değil çok gereksiz bir açıklama

Arınç’ın Ahmet Türk ile ilgili kişisel tanıklığı üzerinden bir değerlendirmede bulunduğunu kaydeden bir parti yöneticisi, "HDP karışık bir parti, kendi iradesine sahip olamayan bir parti. PKK diye bir durum var ortada, sivil siyasetin iradesine imkân vermeyen, kendi otoritesini uygulayan bir yapı. Şimdi böyle bir yapı karşısında Ahmet Türk’ün kişisel iradesinden ve barış talebinden bahsedeceksin. Bu doğru bir mantık değil. Çok gereksiz bir açıklama" değerlendirmesini yaptı.

Revizyon konusundaki tasarruf cumhurbaşkanı'na aittir

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin de özellikle kabine değişikliğine karşı çıkan açıklamalarının da rahatsızlık yarattığı belirtildi.Habere göre, bazı parti yöneticileri, “Bu konudaki tasarruf Cumhurbaşkanı’na aittir. Sayın Cumhurbaşkanı, kendisinde olan bir tasarrufla ilgili başkasının belirleyici olmasını kabul etmez” görüşünü dile getirdi.Bahçeli’nin olası bir revizyonunda bazı bakanların kabinede kalması için bu yönde açıklamalar yaptığı ileri sürülüyor.