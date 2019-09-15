Büyükçekmece'de trafik kazası! E-5 trafiğe kapandı

BÜYÜKÇEKMECE'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce bir özel halk otobüsüne ardından bariyerlere çarparak durabildi. Üç kişinin yaralandığı kaza nedeniyle E-5'in Edirne istikameti bir süre trafiğe kapandı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Büyükçekmece-Edirne istikameti S rampası olarak bilinen yokuşta meydana geldi. Sabah saatlerinde kısa süreli yağan yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden 16 Z 1282 plakalı aracın sürücüsü Erdoğan Yaşar, önce özel halk otobüsüne çarptı daha sonra bariyerlere vurarak durabildi.
3 kişi yaranlandı
Çarpmanın şiddetiyle 3 vatandaş başını cama çarpması sonucu yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ambulans ile 3 yaralıyı hastaneye götürdü.
Yol trafiğe kapandı
Kaza sonrası otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ankara'da drift yapan sürücü polisten kaçarken kamyonete çarptı: 2 ölü