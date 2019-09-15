Büyükçekmece'de trafik kazası! E-5 trafiğe kapandı

Magnum çekiliş sonucu kazananların isimleri belli oldu mu?

İstanbul Havalimanı'nda bir ilk! Yurt dışına çıkış yapacaklara harç pulu kolaylığı

2020 ÖSYM sınav takvimi YKS ne zaman sınav tarihleri

Cani koca eşine oklava ve kemerle resmen işkence etti aldığı cezaya bakın! Şaka gibi