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Milliler badmintonda Tokyo 2020'ye bir adım daha yaklaştı

Anadolu Ajansı

BELÇİKA'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren uluslararası badminton turnuvasında milli sporcular 2 madalya kazandı.

Belçika'da düzenlenen ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren uluslararası badminton turnuvası sona erdi.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamada, Leuven kentinde 262 sporcunun katıldığı ve 4 gün süren turnuvada milli sporcular Neslihan Yiğit'in gümüş, Aliye Demirbağ'ın ise bronz madalya kazandığı bildirildi.

Milli sporcuların, Türkiye'yi Tokyo 2020'de temsil etmeye bir adım daha yaklaştığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Murat Özmekik, "Bizlere ülkemizi ve bayrağımızı temsil etme imkanı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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