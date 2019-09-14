Falcao ilk maçında golle tanıştı dünyayı salladı

Galatasaray'ın yaz döneminde transferi için yoğun çaba sarf ettiği Radamel Falcao, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı ilk maçta Kasımpaşa filelerini havalandırmayı başardı. Falcao'nun performansı dünya basınında da geniş yer buldu. İşte dış basında Falcao yorumları...