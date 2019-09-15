HABER /  GÜNCEL

Iğdır'dan acı haber! Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu şehit oldu

Iğdır'da araç kazasında yaralanan ve 6 Haziran'dan bu yana hastanede tedavi gören Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu şehit oldu.

Iğdır'da devriye görevi sırasında araç kazası sonucu yaralanıp hastanede tedavi gören bir asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Iğdır'da 6 Haziran'da devriye görevi esnasında araç kazası sonucu yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 14 Eylül'de şehit oldu.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, Bakanlığın Twitter hesabından, Şehit Piyade Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Hukukçular noktayı koydu! Dağdan dönen çocuk ceza alacak mı? 
Suudi Arabistan petrol üretimini geçici olarak durdurdu
54 il ve KKTC’de FETÖ operasyonu
'Diyarbakır Anneleri' harekete geçti, HDP'ye suç duyurusu!
AK Parti'den iki isim daha istifa etti
Sümeyye Boyacı dünya ikincisi oldu
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da kiraların en ucuz olduğu ilçeler hangileri?
 5 milyon dolarlık altın klozeti saraydan çaldılar
Sumudica: Bugün 9 gol atabilirdik, özür dilerim
Çankırı'da peş peşe depremler
Gazişehir Gaziantep Beşiktaş maçı özet ve golleri
Aşure yaparken okunacak dua hangisi Arapça okunuşu
Yorumlar