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54 il ve KKTC’de FETÖ operasyonu

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen 222 astsubaydan 141’i yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada 222 astsubay hakkında gözaltı kararı verilmişti. Hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilen 222 şüpheliden 141’i yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ettiği öğrenildi.

100’ü kara kuvvetleri, 32’si deniz kuvvetleri, 41’i hava kuvvetleri, 46’sı jandarma ve 4’ü Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görev yapan astsubayların deşifre olmamak için ankesörlü telefonlardan iletişime geçtikleri iddia ediliyor. 

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