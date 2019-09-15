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Sumudica: Bugün 9 gol atabilirdik, özür dilerim

Gazişehir hocası Sumudica, kendisinin maçı yavaşlatmak için top toplayıcıları uyardığı iddiasına esprili bir dille yanıt verdi.

Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 4. haftasında Gazişehir Gaziantepspor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı, kırmızı kartların havada uçuştuğu ve çekişmeli geçen karşılaşmada 3-2 yenerek 3 puana uzandı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep ekibini hocası Sumudica, Beşiktaş muhabiri Hakan Gündoğar'ın "Beşiktaşlı yöneticiler top toplayıcıya 'Çabuk atma, yavaşlat.' dediğinizi söyledi. Ne söylersiniz?" sorusuna şu şwekilde yanıt verdi:

"Herkesten özür diliyorum o zaman. Bugün 9-2 bitebilirdi maç."

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