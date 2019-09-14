Gazişehir Gaziantep Beşiktaş maçı özet ve golleri

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gazişehir Gaziantep'e 3-2 mağlup oldu. Maçta Beşiktaş'a 2, Gazişehir'e 1 kırmızı kart çıktı.

Gazişehir Gaziantep ile Beşiktaş, Kalyon Stadı'nda karşılaştı. Halil Umut Meler'in düdük çaldığı maçı Gazişehir 3-2 kazandı. Ev sahibinin gollerini 8. dakikada penaltıdan Twumasi, 58. dakikada Güray Vural ve 80. dakikada Chibsah attı. Beşiktaş'ın sayılarını 83. dakikada Umut Nayir ve 84. dakikada Atiba Hutchinson kaydetti.

Beşiktaş'ta penaltıya sebebiyet veren Vida 6. dakikada, Elneny ise 76. dakikada VAR incelemesi sonrası kırmızı kart gördü. Gazişehir'de ise Kayode 76. dakikada VAR incelemesi sonrası kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Gazişehir Gaziantep puanını 7'ye çıkardı. Beşiktaş ise 4 puanda kaldı.

GAZİŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNEMLİ DAKİKALARI

GAZİŞEHİR 3 - 2 BEŞİKTAŞ

90'Gazişehir'de Muhammet Demir, süre geçirmeye çalıştığı için sarı kart gördü.

89'Karşılaşmanın sonuna en az dokuz dakika daha ilave edildi.

88'Beşiktaş'ta Caner Erkin sinirlenip topu yere vurduğu için sarı kart gördü.

85'Maç adeta çığrından çıktı. Beş dakika içinde üç GOL yaşandı. Her iki takım da çok kolay pozisyonlar buluyor.

84'BEŞİKTAŞ'TAN BİR GOL DAHA! Ljajic'in kullandığı köşe vuruşuna çok iyi yükselen Atiba'nın kafa vuruşu ağlarla buluştu.

83'BEŞİKTAŞ GOLÜ BULDU! Caner'in savunma arkasına attığı pasında Ljajic tek pasla bomboş durumdaki Umut'u topla buluşturdu. Umut ağları havalandırdı.

83'Beşiktaş'ta Güven Yalçın'ın yerine Umut Nayir oyuna girdi.

81'Gazişehir'de oyuncu değişikliği... Güray Vural'ın yerine Furkan Soyalp oyunda.

79'GAZİŞEHİR FARKI ÜÇE ÇIKARDI! Oyuna sonradan giren Chibsah, arka direkte bomboş topla buluşup skoru 3-0'a getirdi.

79'Asist Güray Vural

77'Gazişehir'de Patrick Twumasi'nin yerine Muhammet Demir oyuna girdi.

76'Kırmızı Kart Mohamed Naser Elsayed Elneny

75'Kırmızı Kart Olarenwaju Ayoba Kayode

72'Beşiktaş'ta Mohamed Elneny, Kayode'ye topsuz alanda yaptığı hareket yüzünden sarı kart gördü.

69'Beşiktaş'ta Boyd'un sağ kanattan yaptığı orta savunmaya da çarpıp kaleye doğru yöneldi, Güven'in müdahalesiyle top kornere çıktı.

66' Bu dakikalarda Beşiktaş tribünlerinden "Yönetim istifa!" sesleri yükseliyor.

66'Oyuncu Değişikliği Dorukhan Toköz Atiba Hutchinson

66'Oyuncu Değişikliği Abdoulay Diaby Tyler Boyd

62'Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in ceza sahası dışından uzak köşeye doğru vurduğu şutu üstten auta gitti.

61'GAZİŞEHİR ETKİLİ GELDİ! Kayode sağ kanattan hızla içeri sokuldu. Ceza yayı üzerindeki Chibsah'a pasını verdi, ama Chibsah çok kötü vurdu ve top farklı şekilde auta gitti.

60'Gazişehir'de oyuncu değişikliği... Souleymane Diarra'nın yerine Yussif Raman Chibsah oyunda.

58'Asist Olarenwaju Ayoba Kayode

58'GAZİŞEHİR GOLÜ BULDU! Hızlı kullanılan taç atışı sonrası sağ kanatta son çizgiden Kayode içeriye doğru topu çevirdi, geriden gelen Güray'ın gelişine vuruşu ağlarla buluştu.

57'GOL Gazişehir 2-0 yaptı.

57'N'Koudou'nun ceza sahası dışından uzak köşeye doğru yaptığı vuruşu üstten farklı şekilde auta gitti.

56'Beşiktaş'ta ikinci yarıda Elneny sık sık savunma arkasına uzun paslar atıyor.

55'Abdullah Avcı oyuncularından ileriye çıkıp baskı yapmalarını istiyor.

54'Elneny uzun pasla N'Koudou'yu araya kaçırmaya çalıştı ama top biraz hızlı olunca taca gitti.

54'Beşiktaş'ta Adem Ljajic, Günay Güvenç ile girdiği tartışmanın ardından sarı kart gördü.

54'Gazişehir'de Günay Güvenç sportmenlik dışı hareketten dolayı sarı kart gördü.

52'Sahada gerginlik var. Morais yerdeyken Diaby pozisyona devam ettiği için kaleci Günay tepki gösterdi. Ardından her iki takım oyuncuları birbirine girdi.

51'Diaby sık sık savunma arkasına sızmaya çalışıyor ama şu ana kadar arkadaşlarından pas almayı başarabilmiş değil.

49'Beşiktaş rakip yarı sahada paslaşarak boşluk arıyor. Top kayıplarında ise Gazişehir hemen ön tarafa doğru uzun oynayıp kontratak fırsatı aramaya çalışıyor.

47'Beşiktaş'ta Dorukhan stopere geçmiş durumda, Elneny ise orta sahada yer alıyor.

47'Beşiktaş'ta Victor Ruiz, Diarra'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

46'Her iki takımda ilk yarıdaki on birleriyle sahada.

45'Ve ikinci yarı başladı.

D.A.Ve ilk yarı Gazişehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız.

44'Karşılaşmada ilk yarının sonuna en az üç dakika uzatma ilave edildi.

43'Beşiktaş'ta Gökhan Gönül dizinden sakatlandı. Hakem oyunu durdurdu ve sağlık görevlilerini sahaya çağırdı.

41'GAZİŞEHİR'DEN NET FIRSAT! Ljajic'in kaptırdığı topun ardından hızlı hücum fırsatı yakalayan Gazişehir'de Kayode ceza sahasının sağ çaprazından uzak köşeye vurdu. Top yandan auta gitti.

37'Beşiktaş bu dakikalarda rakip kale önünde baskı kurmuş durumda.

36'Gökhan Gönül'ün sağ kanattan ön direğe doğru yaptığı ortayı Kana-Bıyık karşıladı.

34'BEŞİKTAŞ ETKİLİ GELDİ! Ceza sahasının solunda topla buluşan Caner, kaleye doğru yerden sert bir top yolladı. Kaleci Günay güçlükle çelebildi.

32'Gazişehir bu dakikalarda üst üste pozisyonlar yakalıyor.

31'YİNE DİREK! Gazişehir'de Oğuz sağ kanattan içeri sokuldu, Caner'i geçti, ardından uzak direğe yaptığı vuruş direkten döndü.

30'GAZİŞEHİR'DEN BİR POZİSYON DAHA! Twumasi'nin sol kanattan yaptığı yerden orta, ceza sahasında bomboş şekilde olan Kayode'ye gitti. Ama Kayode iyi bir vuruş yapamadı.

29'Gazişehir'de Morais'in sol kanattan yaptığı orta kaleci Karius'un kucağında kaldı.

28'Ljajic'in kullandığı köşe vuruşunda Dorukhan ceza sahasında iyi yükseldi. Kafa vuruşu ise taca gitti.

27'Beşiktaş'ın ön alan baskısı, kaleci Günay'ı hataya zorladı. Siyah-beyazlılar köşe vuruşu kullanacak.

26'Bu dakikalarda oyunun temposunun arttığını söyleyebiliriz.

25'GAZİŞEHİR GOLÜ KAÇIRDI! Twumasi'nin vuruşu direkten döndü. Ardından oluşan karambolde ise top Karius'ta kaldı.

25'GAZİŞEHİR GOLÜ KAÇIRDI! Twumasi'nin vuruşu direkten döndü. Ardından oluşan karambolde ise top Karius'ta kaldı.

23'N'Koudou'nun sol kanattan son çizgiye inip içeri yerden sert bir şekilde yaptığı orta kaleci Günay'da kaldı.

22'BEŞİKTAŞ'TAN POZİSYON! N'Koudou'nun sol kanatta yaptığı ortaya uzak direkte hareketlenen Diaby'nin kafa vuruşu yan ağlarda kaldı.

21'Beşiktaş bu dakikalarda rakip yarı sahasında paslaşarak boşluk bulmayı deniyor.

20'GAZİŞEHİR BÜYÜK FIRSATI KAÇIRDI! Savunma arkasına sızan Kayode, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Arka direkteki Twumasi'ye pasını vermek istedi ama araya Karius girdi.

15'İlk 15 dakikada Beşiktaş'ın %66'lık topla oynama üstünlüğü bulunuyor.

14'Gazişehir ise üçlü savunmaya döndü.

13'Beşiktaş top rakipteyken 4-4-1 şeklinde rakibi karşılıyor.

12'Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen sol kanattan yüklenmeye devam ediyor.

10'Güven, savunma arkasına hareketlenen N'Koudou'ya doğru güzel bir ara pası verdi. Ama N'Koudou ofsaytta olduğu için oyun durduruldu.

9'Morais'in sağ kanattan yaptığı ortası Caner'e çarpıp kornere gitti. Gazişehir köşe vuruşu kullanacak.

8'Beşiktaş'ta Vida'nın boşalttığı yeri Elneny doldurmuş durumda.

8'GAZİŞEHİR ÖNE GEÇTİ! Penaltı atışını gole çeviren Twumasi, takımını 1-0 öne geçirdi.

6'Beşiktaş'ta Vida, Kayode'yi kaleciyle karşı karşıyayken düşürdü ve kırmızı kart gördü.

5'PENALTI VE KIRMIZI KART!

4'Siyah-beyazlılar sol kanattan birbiri ardına ortalarla etkili olmaya çalışıyor.

3'Maça daha baskılı başlayan taraf konuk ekip Beşiktaş.

2'Beşiktaş, 4-3-3 dizilişiyle sahada. Gazişehir ise 4-2-3-1 formasyonunu kullanıyor.

1' Beşiktaş'ın iki yeni transferi Mohamed Elneny ve Abdoulay Diaby, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

GAZİŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI 11’LER:

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay, Oğuz, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Papy, Twumasi, Tetth, Giray, Diarra, Kayode

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Dorukhan, Elneny, Llajic, Boyd, N’Koudou, Diaby